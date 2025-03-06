«Дневной дозор»: Гендерные праздники — за и против

В последние годы гендерные праздники, такие как 8 марта и 23 февраля, регулярно вызывают общественную дискуссию. Эти даты традиционно ассоциируются с признанием роли женщин и мужчин в обществе, однако их значение и актуальность у многих вызывает сомнения. С одной стороны, такие праздники - приятный повод выразить чувства к близкому человеку или уважение и благодарность к коллегам противоположного пола, а с другой -возникает вопрос: действительно ли 23 февраля и 8 марта отражают современные реалии российского общества и важные для нас ценности, или это просто еще одна возможность для маркетологов заставить мужчин и женщин раз в году тратить дополнительные деньги на цветы или пену для бритья?

Смысловое наполнение этих дат за десятилетия, прошедшие с момента, когда они попали в календарь россиян, существенно изменилось. В 1910 году на Международной конференции женщин социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта, которое прозвучало, как призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за равноправие. За прошедшие 125 лет прекрасная половина человечества добилась практически всех целей в борьбе за равные права. Так что же мы тогда отмечаем каждое 8 марта? Не все однозначно и с 23 февраля — из дня Рабоче-крестьянской Красной армии он стал Днем Защитника Отечества. В рядах современной Российской Армии масса женщин, но поздравляют в этот день, как правило, мужчин. Причем, очередная пара носков и бритвенный станок достаются не только тем, кто действительно отдал свой долг Родине, но и миллионам мужчин, которые ни разу в жизни не надевали военную форму.

Не удивительно, что сомнения о целесообразности празднования этих дат, доставшихся России в наследство от почИвшего СССР только укрепляются с годами. Опросы общественного мнения показывают, что каждый пятый россиянин не поддерживает празднование 23 февраля и 8 марта. В итоге, стоит ли продолжать отмечать эти гендерные праздники? Нужны ли они в нашем современном обществе, не пора ли от них отказаться? Способствуют ли они равенству полов или, наоборот, закрепляют стереотипы? И, наконец, стоит ли предоставлять выходной в эти дни или можно обойтись без этого? Об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM