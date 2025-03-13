«Дневной дозор»: Эвтаназия бездомных животных — за и против

Между депутатами Госдумы и членами Совета Федерации разгорелись нешуточные страсти, а «яблоком раздора» послужил законопроект о защите россиян от нападения бездомных животных. Подготовить его поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что «человек и ребенок - наивысшая ценность», и их надо оберегать от нападения собак. В сжатые сроки законопроект внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросами отцовства, материнства и детства Ниной Останиной. Они предложили исключить из действующего законодательства пункт, разрешающий приютам возвращать на улицу отловленных животных, если они не проявляют немотивированной агрессии после стерилизации и чипирования. Вместе с тем предлагается разрешить приютам усыплять бездомных животных при условии, что для них не нашелся хозяин в течение предельного срока содержания. Напомним, по действующим нормам закона приюты могут усыплять животных только в том случае, если они по заключению ветеринара испытывают невыносимые физические страдания или смертельно больны

В пояснительной записке депутаты подчеркнули, что нынешние меры по обращению с бездомными животными, включая их возвращение на волю, не обеспечивают надлежащий уровень безопасности для граждан. Это подтверждается статистикой: по данным Роспотребнадзора, в 2024 году за медпомощью из-за укусов собак обратились 237 000 человек, в том числе дети.

Тем не менее, комитет по конституционному законодательству Совета Федерации подготовил отрицательное заключение на законопроект. В частности, председатель комитета Андрей Клишас впал в недоумение от предложения усыплять бездомных животных, поскольку это противоречит конституционно-правовому регулированию этой сферы. Ведь еще прошлым летом Конституционный суд признал эвтаназию животных исключительной мерой, которая может быть допустима лишь в исключительных случаях, к которым просроченное пребывание собаки в приюте уж точно не относится.

Да, проблему с нападениями бездомных животных надо решать, но не такими методами, резюмировал Клишас. Со стороны его коллег-сенаторов высказывались предложения комплексного подхода к решению проблемы, в том числе путем ужесточения ответственности владельцев за своих питомцев. А что по поводу предложения эвтаназии бездомных животных думают псковские эксперты? Мнение зоозащитников, политиков и лидеров общественного мнения — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM