«Дневной дозор»: Надо ли в Псковской области объединять муниципальные округа?

В Псковской области близится к концу муниципальная реформа, предполагающая переход на одноуровневую систему управления в муниципальных районах. Если по-русски, то реформа предполагает преобразование районов в муниципальные округа, где избирается один глава и одна администрация, а волости становятся территориальными отделами, которые подчиняются администрации муниципалитета.

Этот процесс стартовал в начале 2023 года, когда с законодательной инициативой выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, и по прошествии двух лет все 24 муниципальных образования Псковской области, ранее имевшие статус района, преобразованы в муниципальные округа. Не силком, а по собственной воле. Правда, в некоторых районах, в частности, в Гдовском, решение о преобразовании принималось не так уж и гладко.

Так или иначе, процесс достижения главной цели муниципальной реформы (повышения эффективности и качества управления на местном уровне, а также создания условий для устойчивого развития территорий) запущен, и теперь остается только ждать, повысится ли та самая эффективность, последует ли ожидаемая экономия бюджета, будет ли власть более доступна для населения и повысится ли у граждан уровень доверия к ней. И еще один немаловажный вопрос — будет ли на этом поставлена точка, или впереди нас ждут и другие модификации муниципальной реформы?

В последние годы (если не сказать десятилетия) Псковская область идет по пути укрупнения. За примерами далеко ходить не надо: укрупняются учреждения здравоохранения путем присоединения более мелких в качестве филиалов, военкоматов у нас всего 10, и если не считать областной, то каждый из них территориально отвечает за несколько муниципальных образований. Да и муниципальная реформа по сути тоже означает укрупнение - волости становятся территориальными отделами и подчиняются администрации муниципалитета. Следует ли продолжить этот курс, например, сократив количество округов путем объединения более мелких? Объективно мы понимаем, что многие районы слишком маленькие и по площади, и по численности населения. Не нужно ли их объединить и за счет этого сэкономить на районных администрациях, муниципальных чиновниках? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM