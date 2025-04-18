«Дневной дозор»: Массовые мероприятия с перекрытием движения транспорта — за и против

В последние годы Псков становится центром культурно-спортивных мероприятий. В весенне-летний период в областном центре практически каждые выходные проходят различные массовые активности: фестивали, праздники и ярмарки. Культурная и спортивная жизнь, что называется, «бьет ключом» на радость гостям города. Благодаря этому Псков постепенно становится центром событийного туризма, многие гости теперь приезжают не только посмотреть на памятники древнерусского зодчества, но и поучаствовать в различных спортивных и культурных мероприятиях.

У этой «медали» есть и обратная сторона — за последние годы стало постоянной практикой перекрытие улиц центра города под различные массовые мероприятия. За примерами далеко ходить не надо: в минувшее воскресенье центр города перекрыли для организаторов и участников очередного марафона. Казалось бы, что тут такого, бегут спортсмены - для их безопасности улицы должны быть перекрыты. Вот вам наглядный пример популяризации спорта и здорового образа жизни. Однако, жизнь центра города практически парализована, местные жители вынуждены были перестраивать привычные маршруты движения и вносить коррективы в свои планы. К тому же проведение Псковского марафона в этом году пересекалось с празднованием Пасхи, когда верующие устремились в храмы, расположенные в историческом центре города. В этой связи среди горожан развернулась традиционная дискуссия. Одни уверены, что небольшие неудобства от перекрытия центральных улиц вполне можно перетерпеть, вторые говорят о том, что число массовых мероприятий в самом центре города можно было бы ограничить и часть из них перенести на окраины города.

Необходимо ли городским властям ограничить количество подобных мероприятий в центре города? Может быть, стоит переносить их в другие локации, на окраины Пскова? К какому выводу придут наши сегодняшние собеседники, мы узнаем в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM