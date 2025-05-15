«Дневной дозор»: Нужно ли сократить платные места в вузах по невостребованным специальностям?

Кажется, мы наблюдаем масштабные перемены в секторе платного образования. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в «столичные» вузы – Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. По ее словам, университеты этих городов собирают студентов «со всей страны», увеличивая прием на платные места. Такие вузы «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны в таком количестве рынку труда. А теперь Валерий Фальков объявил о намерении Минобрнауки сокращать «некачественный сектор платного образования». По его словам, некоторые вузы «злоупотребляют набором на платные места». Вопрос качества выпуска «коммерческих» студентов стоит сегодня остро и требует реакции со стороны государства. В 2026 году платный прием в вузы должен пройти по новым правилам. Такую задачу поставил президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. Новый порядок, вероятно, станет известен не раньше 20 января будущего года. В следующем году на платных программах в пользу STEM-специальностей, скорее всего, будет сокращен набор на политологию, медиакоммуникации, юриспруденцию, менеджмент и экономику. А ведь действительно, если выпускник школы не знает, кем он хочет в дальнейшем стать — он, зачастую, идет учиться на специалиста по связям с общественностью, менеджера или юриста, мол, с таким образованием точно не пропаду.

Проблему платного образования вновь стали обсуждать активно примерно месяц назад, и с тех пор количество подобных заявлений активно растёт. Вопреки вполне логичному предположению, речь идёт не только о частных вузах, набирающих «платников» на обучение по специальностям, которые не востребованы рынком труда. В частности, в одном из высказываний Валентины Матвиенко на тему в качестве примера фигурирует ВШЭ — вуз вполне государственный.

Скорее всего, масштабные сокращения платных мест пойдут по «невостребованным» гуманитарным специальностям в крупных государственных университетах. Что, конечно, сделает их ещё более зависимыми от государственного финансирования. А условную «Синергию» перемены, конечно же, не затронут. В сегодняшней программе «Дневной дозор» мы решили узнать мнения экспертов, а стоит ли сокращать платные места в Псковских учебных заведениях по невостребованным специальностям? Ведь ПсковГУ не обеспечивает регион всеми необходимыми специалистами. Если же и сокращать такие места, то как это отразится на трудовом рынке Пскова и дальнейшей жизни студентов? Ответы узнаем в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM