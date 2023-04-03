«Дело вкуса»: Как формируются гастрономические тренды?

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) представляет вашему вниманию новый проект «Дело вкуса». Это цикл программ, в рамках которого ведущая Анна Машкова будет рассказывать радиослушателям свежие гастрономические новости и обсуждать с экспертами актуальные вопросы развития сферы общественного питания.

Гость первого выпуска - член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России, общественный деятель Андрей Филатов. Разговор был посвящен актуальным гастрономическим трендам. Вы узнаете, как выглядело меню заведений общепита образца 90-х - 2000-х годов и что предлагают псковские рестораны сегодня, как формируются гастрономические тренды, что делать, если твой очень дедушка хочет кушать, вы зашли в ближайший ресторан в центре города, а там - фуагра, севиче и дефлопе и какое блюдо может стать популярным среди псковичей в 2023-2024 году.

Источник: ПЛН-FM