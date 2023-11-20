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«Дело вкуса»: Станислав Оссовский о ресторане «Деловой»
21.11.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Станислав Оссовский. Он рассказал о своем новом проекте — о ресторане «Деловой»: с чем связан выбор такого названия, чем «Деловой» может удивить гостей и жителей города, чем отличается от других ресторанов и каких новинок следует ожидать в меню заведения.
Источник: ПЛН-FM
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