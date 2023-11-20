«Дело вкуса»: Станислав Оссовский о ресторане «Деловой»

Гость студии - председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Станислав Оссовский. Он рассказал о своем новом проекте — о ресторане «Деловой»: с чем связан выбор такого названия, чем «Деловой» может удивить гостей и жителей города, чем отличается от других ресторанов и каких новинок следует ожидать в меню заведения.

Источник: ПЛН-FM