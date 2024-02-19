Дело вкуса

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20.02.2024 12:41 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Кузница»: Взаимодействие властей Пскова с общественностью в сфере градостроительства - pro et contra?
«Беседка»: О секретах незабываемого мероприятия
«Постскриптум»: Потери недели, борьба с доносчиками и изъятие квартир за долги
«Гордозор»: Строительство нового моста через Пскову
«Летопись воинской славы Псковской земли»: Русско-ливонская война 1480-1481 годов. Часть I
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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