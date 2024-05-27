www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
3 мая 22 мая 26 апреля 25 апреля 5 апреля 21 мая 1 мая 20 мая Телефон прямого эфира 23 мая 24 апреля 21 мая 23 мая 17 мая 27 мая 23 мая

«Дело вкуса»: Секрет популярности японской кухни, или Как «обрусели» суши

28.05.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) большой выпуск программы «Дело вкуса». Сегодня ведущая Анна Машкова предлагает поговорить об одном из самых популярных мест, где можно заказать суши и роллы вкусно и безопасно для жизни.

Более 10 лет «Tasty sushi» радует нас разнообразием блюд в формате японской кухни. Это заведение стало проверенным и надежным другом для жителей Пскова. Сегодня гости студии -управляющие ресторана «Tasty Sushi» Владислав Стороженко и Ксения Николаева — рассказали, как им пришла идея заниматься японской кухней, насколько легко открыть бизнес такого рода и насколько сложно научиться делать роллы и суши, как в «Tasty Sushi» удается сохранять свежесть блюд, какие роллы и суши в основном любят псковичи и какими супер-предложениями могут воспользоваться клиенты ресторана, кроме счастливых часов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Довольны ли вы вывозом мусора?










  смотреть результаты



Довольны ли вы вывозом мусора?










  смотреть результаты