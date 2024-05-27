«Дело вкуса»: Секрет популярности японской кухни, или Как «обрусели» суши

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) большой выпуск программы «Дело вкуса». Сегодня ведущая Анна Машкова предлагает поговорить об одном из самых популярных мест, где можно заказать суши и роллы вкусно и безопасно для жизни.

Более 10 лет «Tasty sushi» радует нас разнообразием блюд в формате японской кухни. Это заведение стало проверенным и надежным другом для жителей Пскова. Сегодня гости студии -управляющие ресторана «Tasty Sushi» Владислав Стороженко и Ксения Николаева — рассказали, как им пришла идея заниматься японской кухней, насколько легко открыть бизнес такого рода и насколько сложно научиться делать роллы и суши, как в «Tasty Sushi» удается сохранять свежесть блюд, какие роллы и суши в основном любят псковичи и какими супер-предложениями могут воспользоваться клиенты ресторана, кроме счастливых часов.

Источник: ПЛН-FM