«Дело вкуса»: Псков туристический, Псков гастрономический

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) большой выпуск программы «Дело вкуса».

О псковском туризме и гастрономии ведущая Анна Машкова поговорила с директором ресторана «Лёвенъ» Виталием Зайцевым и бренд-шефом ресторана Евгением Васильевым.

Источник: ПЛН-FM