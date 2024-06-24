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«Дело вкуса»: Псков туристический, Псков гастрономический
25.06.2024 13:00 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) большой выпуск программы «Дело вкуса».
О псковском туризме и гастрономии ведущая Анна Машкова поговорила с директором ресторана «Лёвенъ» Виталием Зайцевым и бренд-шефом ресторана Евгением Васильевым.
Источник: ПЛН-FM
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