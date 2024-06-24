www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
20 июня 14 июня 14 июня 5 апреля 12 июня Телефон прямого эфира 1 мая 24 июня 18 июня 29 мая 6 июня 17 июня 11 июня 24 июня 5 апреля 5 апреля










«Дело вкуса»: Псков туристический, Псков гастрономический

25.06.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) большой выпуск программы «Дело вкуса».

О псковском туризме и гастрономии ведущая Анна Машкова поговорила с директором ресторана «Лёвенъ» Виталием Зайцевым и бренд-шефом ресторана Евгением Васильевым.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Удовлетворены ли вы организацией дорожного движения в Пскове?











  смотреть результаты



Удовлетворены ли вы организацией дорожного движения в Пскове?











  смотреть результаты