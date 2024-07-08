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«Дело вкуса»: новая жизнь «Мажора»
09.07.2024 13:00 «ПЛН-FM»
На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Дело вкуса». Тема эфира: новая жизнь «Мажора».
Вместе с ведущей Анной Машковой о работе рестобара в исторической части Пскова побеседовал управляющий Владислав Стороженко.
Источник: ПЛН-FM
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