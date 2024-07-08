«Дело вкуса»: новая жизнь «Мажора»

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Дело вкуса». Тема эфира: новая жизнь «Мажора».

Вместе с ведущей Анной Машковой о работе рестобара в исторической части Пскова побеседовал управляющий Владислав Стороженко.

Источник: ПЛН-FM