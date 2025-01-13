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«Дело вкуса»: «Едоки», или Новый формат современного ресторана
14.01.2025 13:00 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) большой выпуск программы «Дело вкуса». На этот раз гостем студии станет создатель и шеф-повар ресторана Eaters Денис Романенко. Программа посвящена очередному яркому интересному проекту, который совсем недавно ворвался в гастрономическую жизнь нашего города и уже полюбился не только жителям Пскова, но и туристам. Концепция ресторана строится вокруг направления comfort food — понятная еда, интересные сочетания, локальные продукты.
Источник: ПЛН-FM
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