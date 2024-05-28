Александр Котов в программе «Дом Советов»: федералы нам помогут?

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов, Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним главные итоги состоявшихся на прошлой неделе Дней Псковской области в Совете Федерации, ситуацию в сфере обращения с ТКО, ход муниципальной реформы в псковском регионе и предстоящий отчет губернатора Михаила Ведерникова перед областным Собранием.

Источник: ПЛН-FM