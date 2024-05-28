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Александр Котов в программе «Дом Советов»: федералы нам помогут?

29.05.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов, Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним главные итоги состоявшихся на прошлой неделе Дней Псковской области в Совете Федерации, ситуацию в сфере обращения с ТКО, ход муниципальной реформы в псковском регионе и предстоящий отчет губернатора Михаила Ведерникова перед областным Собранием.

 

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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