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Александр Котов в программе «Дом Советов»: федералы нам помогут?
29.05.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов, Александр Котов.
Ведущий Максим Костиков обсудил с ним главные итоги состоявшихся на прошлой неделе Дней Псковской области в Совете Федерации, ситуацию в сфере обращения с ТКО, ход муниципальной реформы в псковском регионе и предстоящий отчет губернатора Михаила Ведерникова перед областным Собранием.
Источник: ПЛН-FM
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