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«Дом Советов»: Андрей Козлов о заморозках, режиме ЧС и мерах поддержки псковских аграриев
21.06.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов.
Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о заморозках, режиме ЧС и мерах поддержки аграриев Псковской области.
Источник: ПЛН-FM
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