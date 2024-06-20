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«Дом Советов»: Андрей Козлов о заморозках, режиме ЧС и мерах поддержки псковских аграриев

21.06.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о заморозках, режиме ЧС и мерах поддержки аграриев Псковской области.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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