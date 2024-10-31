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«Дом Советов»: Александр Братчиков о ситуации с ТКО, кадровой проблеме в здравоохранении и новых тарифах на капремонт

01.11.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков стал гостем программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 1 ноября. Разговор был посвящен итогам 38-ой очередной сессии Собрания. 

Какова ситуация с вывозом и сортировкой с ТКО в Псковской области после смены регионального оператора? Поможет ли распределение студентов решить кадровую проблему в здравоохранении и насколько обосновано повышение тарифов на капремонт?

Ответы на эти и другие вопросы прозвучали в эфире. Ведущий - Константин Калиниченко.  

 

Источник: ПЛН-FM



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