«Дом Советов»: Александр Братчиков о ситуации с ТКО, кадровой проблеме в здравоохранении и новых тарифах на капремонт

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков стал гостем программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 1 ноября. Разговор был посвящен итогам 38-ой очередной сессии Собрания.

Какова ситуация с вывозом и сортировкой с ТКО в Псковской области после смены регионального оператора? Поможет ли распределение студентов решить кадровую проблему в здравоохранении и насколько обосновано повышение тарифов на капремонт?

Ответы на эти и другие вопросы прозвучали в эфире. Ведущий - Константин Калиниченко.

Источник: ПЛН-FM