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«Дом Советов»: Александр Котов о вызовах и угрозах 2025 года

05.03.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Ведущий Максим Костиков обсудил с ним основные вызовы и угрозы 2025 года.

Как Псковская область будет жить по бюджету 2025 года? Какие расходы придется урезать и региону, и муниципалитетам? Каковы перспективы завершения СВО и как это отразится на нашем регионе? Есть ли шанс, что приграничное сотрудничество Псковской области с соседними странами возобновится? Ждет ли муниципальные образования Псковской области укрупнение путем объединения? Об этом и многом другом — в течение ближайшего часа.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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