21.02.2024 18:20 «Дневной дозор»: Как смерть Навального* повлияет на внутреннюю и внешнюю политику нашей страны?
21.02.2024 14:00 «Собственной персоной»: Александр Козловский о роли и месте «Единой России» в избирательной кампании президента
«Дневник выборов-2024». Выпуск 7
22.02.2024 13:50 «ПЛН-FM»
Как обычно, последние новости президентской кампании ведущий Александр Савенко обсудил с председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководителем экспертного клуба «Псковский регион» Ильей Стрелковым.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати