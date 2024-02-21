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«Дневник выборов-2024». Выпуск 7

22.02.2024 13:50 «ПЛН-FM»

Как обычно, последние новости президентской кампании ведущий Александр Савенко обсудил с председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководителем экспертного клуба «Псковский регион» Ильей Стрелковым.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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