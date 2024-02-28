«Дневник выборов-2024». Выпуск 8

Как обычно, последние новости президентской кампании ведущий Александр Савенко обсудил с председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководителем экспертного клуба «Псковский регион» Ильей Стрелковым.

До выборов остается немногим более двух недель. Как можно оценить активность кандидатов, работу их команд и доверенных лиц в Псковской области? Насколько Илье Стрелкову как эксперту интересны дебаты, которые проходят на федеральном уровне и в нашем регионе? Насколько активно в Псковской области идет регистрация на ДЭГ? На чем будет сделан акцент на форуме общественных наблюдателей, который пройдет 6 марта?

Об этом и многом другом — в течение ближайших 15 минут.

Источник: ПЛН-FM