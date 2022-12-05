«Гонки по вертикали»: визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам

Как всегда, в этот день и в это время политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко будет говорить о региональной политике. Темы выпуска:визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам.

Источник: ПЛН-FM