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«Гонки по вертикали»: визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам

06.12.2022 12:50 «ПЛН-FM»

Как всегда, в этот день и в это время политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко будет говорить о региональной политике. Темы выпуска:визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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