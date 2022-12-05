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«Гонки по вертикали»: визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам
06.12.2022 12:50 «ПЛН-FM»
Как всегда, в этот день и в это время политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко будет говорить о региональной политике. Темы выпуска:визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам.
Источник: ПЛН-FM
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