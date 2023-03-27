«Гонки по вертикали»: ожидание аудиенции в Кремле, новая партия и сказка про белого бычка

Здравствуйте! Как всегда в этот день и в это время, будем говорить о псковской политике. Но и о событиях в федеральном центре тоже - на самом деле это касается и региональной повестки. Президент Владимир Путин возобновил проведение встреч с главами тех субъектов федерации, где в сентябре 2023 года пройдут губернаторские выборы. Таких регионов больше двадцати, Псковская область - в их числе. Пока президент провел проверку менее половины фигурантов этого списка. Несколько дней назад он принимал кемеровского губернатора - на очереди и другие. Вероятно, скоро мы увидим встречу президента России с псковским губернатором Михаилом Ведерниковым, на которой традиционно будут подведены некоторые итоги работы и определены новые цели - обнародование информации об этом разговоре станет своего рода отмашкой к старту губернаторской кампании...

Источник: ПЛН-FM