«Гонки по вертикали»: 2 года СВО, выборы президента и смерть Навального*

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Смерть Алексея Навального*. Комментарии, версии и политические последствия.

Два года СВО. Жизнь в новой политической реальности.

Президентская кампания в Псковской области. Начало агитации в СМИ, первые ролики кандидатов и их доверенные лица перед дебатами.

* включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

Источник: ПЛН-FM