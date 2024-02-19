14:00 «Кузница»: Взаимодействие властей Пскова с общественностью в сфере градостроительства - pro et contra?
«Гонки по вертикали»: 2 года СВО, выборы президента и смерть Навального*
20.02.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Центральные темы выпуска.
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Смерть Алексея Навального*. Комментарии, версии и политические последствия.
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Два года СВО. Жизнь в новой политической реальности.
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Президентская кампания в Псковской области. Начало агитации в СМИ, первые ролики кандидатов и их доверенные лица перед дебатами.
* включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.
Источник: ПЛН-FM
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