«Гонки по вертикали»: прощание с Турчаком, сигналы Ведерникова и старт выборов

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Без Турчака. Что изменится в псковской региональной политике после ухода бывшего губернатора, сенатора и партийного лидера?

Год команды Ведерникова. Каким был отчет губернатора и кому из оппозиционеров посланы сигналы.

На старт, внимание, марш! Кто представит ведущие российские партии на муниципальных выборах в Пскове?

Источник: ПЛН-FM