09:00 «Беседка»: Владимир Папорт о профилактике дорожно-транспортного травматизма детей в летний период
10.06.2024 18:20 «Дневной дозор»: Что значит для региона уход Андрея Турчака с поста вице-спикера Совета Федерации?
«Гонки по вертикали»: прощание с Турчаком, сигналы Ведерникова и старт выборов
11.06.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Центральные темы выпуска.
- Без Турчака. Что изменится в псковской региональной политике после ухода бывшего губернатора, сенатора и партийного лидера?
- Год команды Ведерникова. Каким был отчет губернатора и кому из оппозиционеров посланы сигналы.
- На старт, внимание, марш! Кто представит ведущие российские партии на муниципальных выборах в Пскове?
Источник: ПЛН-FM
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