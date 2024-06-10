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«Гонки по вертикали»: прощание с Турчаком, сигналы Ведерникова и старт выборов

11.06.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

  • Без Турчака. Что изменится в псковской региональной политике после ухода бывшего губернатора, сенатора и партийного лидера?
  • Год команды Ведерникова. Каким был отчет губернатора и кому из оппозиционеров посланы сигналы.
  • На старт, внимание, марш! Кто представит ведущие российские партии на муниципальных выборах в Пскове?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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