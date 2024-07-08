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«Гонки по вертикали»: парадоксы политики, первые кандидаты и один рейтинг на двоих
09.07.2024 18:30 «ПЛН-FM»
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «ПЛН FM» «Гонки по вертикали». У микрофона автор программы, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко с обзором событий политической жизни. Она, как известно, всегда и везде - хоть в Америке, хоть в Европе, хоть у нас - полна неожиданностей и сюрпризов.
Источник: ПЛН-FM
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