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«Гонки по вертикали»: Стратегия за час, ИИ для бюрократа и псковский след в «Деле Военторга»

06.08.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Центральные темы выпуска.

  • Месяц до выборов. Что происходит в партиях и муниципалитетах, где в сентябре пройдет трехдневное голосование.
  • Трудности перевода. В работу правительства Псковской области интегрируют искусственный интеллект, как поясняется, для перевода с чиновничьего языка на человеческий.
  • С негативным поводом в федеральную повестку. В коррупционном деле экс-замминистра обороны и «Военторга» появился «псковский след», проведены обыски.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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