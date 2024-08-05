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«Гонки по вертикали»: Стратегия за час, ИИ для бюрократа и псковский след в «Деле Военторга»
06.08.2024 13:00 «ПЛН-FM»
Центральные темы выпуска.
- Месяц до выборов. Что происходит в партиях и муниципалитетах, где в сентябре пройдет трехдневное голосование.
- Трудности перевода. В работу правительства Псковской области интегрируют искусственный интеллект, как поясняется, для перевода с чиновничьего языка на человеческий.
- С негативным поводом в федеральную повестку. В коррупционном деле экс-замминистра обороны и «Военторга» появился «псковский след», проведены обыски.
Источник: ПЛН-FM
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