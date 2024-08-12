«Гонки по вертикали»: Курск, губернаторские рейтинги и предвыборный демарш

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня начнем с темы событий в Курской области. Вся неделя проходит под знаком вторжения, когда задача российских военных, по определению властей, «выдавить, выбить противника с наших территорий и обеспечить надёжное прикрытие госграницы». Масс-медиа, Telegram-каналы, социальные сети буквально разрываются в эти дни от комментариев на эту тему. Социологи фиксируют рост напряженности и тревожности в период повышенной турбулентности.

Многих волнует вопрос, будет ли мобилизация. Мнения тут звучат разные, многие обратили внимание на вчерашние слова Владимира Путина о том, что в последние дни увеличилось количество тех, кто желают заключить контракты с министерством обороны - в этом видят ответ на волнующий многих вопрос, и кстати, этой теме будет посвящен один из ближайших выпусков программы «Дневной дозор» на «ПЛН FM».

Понятно, что для приграничного псковского региона курские события по многим причинам имеют особое значение. Это беспокоит, если не всех, то, думаю, большинство.

Источник: ПЛН-FM