www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
5 сентября 2 августа 9 сентября 6 сентября 9 сентября 6 августа 9 сентября Телефон прямого эфира 10 сентября 18 июня 10 сентября 2 августа 2 августа Телефон прямого эфира 9 сентября 10 сентября

«Гонки по вертикали»: итоги выборов, битва за Гдов и реабилитация Брячака

10.09.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске прежде всего подведем итоги муниципальных выборов. Они завершились трехдневным голосованием в конце минувшей недели — и в целом не принесли сенсаций и больших неожиданностей. Явка на круг невысокая, но вполне привычная для выборов такого уровня. Избирательные комиссии отработали четко, сами кампании и дни голосования прошли в целом спокойно, ровно, даже рутинно.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Медики советуют в сентябре прививаться от гриппа. Планируете ли вы делать прививку?











  смотреть результаты



Медики советуют в сентябре прививаться от гриппа. Планируете ли вы делать прививку?











  смотреть результаты