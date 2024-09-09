«Гонки по вертикали»: итоги выборов, битва за Гдов и реабилитация Брячака

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске прежде всего подведем итоги муниципальных выборов. Они завершились трехдневным голосованием в конце минувшей недели — и в целом не принесли сенсаций и больших неожиданностей. Явка на круг невысокая, но вполне привычная для выборов такого уровня. Избирательные комиссии отработали четко, сами кампании и дни голосования прошли в целом спокойно, ровно, даже рутинно.

Источник: ПЛН-FM