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«Гонки по вертикали»: итоги выборов, битва за Гдов и реабилитация Брячака
10.09.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске прежде всего подведем итоги муниципальных выборов. Они завершились трехдневным голосованием в конце минувшей недели — и в целом не принесли сенсаций и больших неожиданностей. Явка на круг невысокая, но вполне привычная для выборов такого уровня. Избирательные комиссии отработали четко, сами кампании и дни голосования прошли в целом спокойно, ровно, даже рутинно.
Источник: ПЛН-FM
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