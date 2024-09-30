«Гонки по вертикали»: сенатор Х, две большие разницы и 100 самых влиятельных персон

Здравствуйте! В эфире радио ПЛН ФМ «Гонки по вертикали». У микрофона - автор программы, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко с обзором событий региональной политики. В этом выпуске будем говорить о том, отчего затянулась пауза с назначением сенатора от Псковской области, почему обсуждение вопроса строительства второй очереди химзавода «Титан-Полимер» проходит абсолютно незаметно и не идет ни в какое сравнение с тем, что происходило несколько лет назад на этапе начала строительства первой очереди, - и еще сегодня дадим старт новому сезону ежегодного проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области. На календаре же 1 октября — так что пора начинать. Поехали!

Источник: ПЛН-FM