«Гонки по вертикали»: обком звонит в колокол, «канонизация» Жириновского и потеря депутатского кресла

Здравствуйте! В эфире радио «ПЛН FM» программа «Гонки по вертикали». У микрофона - автор, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко. Как всегда по вторникам, будем говорить о региональной политике - и вот центральные темы этого выпуска.

Новый человек для «Новых людей». Радость псковских партийцев от присланного им в помощь москвича Чжана не имеет границ. Но это не точно.

Откроют ли в Пскове памятник Жириновскому и назовут ли его именем улицу? Указ президента Путина и светская «канонизация» покойного вождя ЛДПР как дополнительный шанс для партии и ее псковского отделения во главе с Минаковым.

Обком звонит в колокол. В областном отделении КПРФ обостряется борьба перед очередными выборами первого секретаря организации — сохранит ли Алексеенко свой пост и какой будет позиция ЦК компартии?

Об этом, а также о многом другом будем говорить сегодня в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

Источник: ПЛН-FM