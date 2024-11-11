12:50 «Гонки по вертикали»: обком звонит в колокол, «канонизация» Жириновского и потеря депутатского кресла
11.11.2024 18:20 «Дневной дозор»: Время ли сейчас тратить бюджетные миллиарды на развлекательные мероприятия?
11.11.2024 14:00 «Постскриптум»: Нацпроекты в Псковской области, завершение «дистанционки» и камбэк Трампа
«Гонки по вертикали»: обком звонит в колокол, «канонизация» Жириновского и потеря депутатского кресла
12.11.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Здравствуйте! В эфире радио «ПЛН FM» программа «Гонки по вертикали». У микрофона - автор, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко. Как всегда по вторникам, будем говорить о региональной политике - и вот центральные темы этого выпуска.
- Новый человек для «Новых людей». Радость псковских партийцев от присланного им в помощь москвича Чжана не имеет границ. Но это не точно.
- Откроют ли в Пскове памятник Жириновскому и назовут ли его именем улицу? Указ президента Путина и светская «канонизация» покойного вождя ЛДПР как дополнительный шанс для партии и ее псковского отделения во главе с Минаковым.
- Обком звонит в колокол. В областном отделении КПРФ обостряется борьба перед очередными выборами первого секретаря организации — сохранит ли Алексеенко свой пост и какой будет позиция ЦК компартии?
Об этом, а также о многом другом будем говорить сегодня в программе «Гонки по вертикали». Поехали!
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати