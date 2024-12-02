«Гонки по вертикали»: планка для партии власти, путь реформ и Победа-80 как вызов

Очередной выпуск информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали», посвященной темам общественно-политической жизни, вышел в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Планка 55+. Какую задачу ставит администрация президента перед «партией власти», и что может помешать достижению целевых показателей на грядущих парламентских выборах.

Путь реформ. В Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований.

80-летие Великой Победы как вызов. Подготовка к празднованию и проведение мероприятий 9 мая станут для региональных руководителей серьезным экзаменом.

Источник: ПЛН-FM