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«Гонки по вертикали»: планка для партии власти, путь реформ и Победа-80 как вызов

03.12.2024 18:30 «ПЛН-FM»

Очередной выпуск информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали», посвященной темам общественно-политической жизни, вышел в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

  • Планка 55+. Какую задачу ставит администрация президента перед «партией власти», и что может помешать достижению целевых показателей на грядущих парламентских выборах.
  • Путь реформ. В Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований.
  • 80-летие Великой Победы как вызов. Подготовка к празднованию и проведение мероприятий 9 мая станут для региональных руководителей серьезным экзаменом.

 

Источник: ПЛН-FM



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