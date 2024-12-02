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«Гонки по вертикали»: планка для партии власти, путь реформ и Победа-80 как вызов
03.12.2024 18:30 «ПЛН-FM»
Очередной выпуск информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали», посвященной темам общественно-политической жизни, вышел в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Центральные темы выпуска.
- Планка 55+. Какую задачу ставит администрация президента перед «партией власти», и что может помешать достижению целевых показателей на грядущих парламентских выборах.
- Путь реформ. В Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований.
- 80-летие Великой Победы как вызов. Подготовка к празднованию и проведение мероприятий 9 мая станут для региональных руководителей серьезным экзаменом.
Источник: ПЛН-FM
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