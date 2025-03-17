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«Гонки по вертикали»: Кто виноват, кому выгодно и что делать бедному партийцу?

18.03.2025 12:45 «ПЛН-FM»

Центральные темы выпуска.

  • «А ты кто такой? Давай до свидания!» Псковские коммунисты провели чистку в руководстве обкома. Если кто-то ожидал, что попрут из секретарей оскандалившихся, то нет — наоборот, разжаловали их оппонентов. Задаемся вопросом: почему так произошло — и кому это выгодно?
  • Есть ли у вас план, господа единороссы? Партия власти на старте предвыборной кампании — как к ней готовится псковское региональное отделение, где надо подстелить соломки и что там с рейтингами?
  • Каковы ваши доказательства? Уголовное дело в отношении зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов), обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах, направлено в суд.

 

Источник: ПЛН-FM



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