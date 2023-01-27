«ГорДозор»: «Плюсы» и «минусы» расширения границ Пскова
30.01.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Самая обсуждаемая новость прошлой недели - это планы властей значительно увеличить территорию муниципального образования «Город Псков».
В скором времени территорией города, возможно, станет не только микрорайон Борисовичи, но и территории нескольких волостей Псковского района, вплоть до строящегося Северного обхода. Ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев обсудили возможные «плюсы» и «минусы» расширения границ города.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати