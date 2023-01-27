www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
17 января 17 января 29 декабря 20 января 27 января 28 декабря 3 января 30 января 11 января 26 января 24 января Телефон прямого эфира 16 декабря 23 января 13 января 20 января

«ГорДозор»: «Плюсы» и «минусы» расширения границ Пскова

30.01.2023 12:50 «ПЛН-FM»

Самая обсуждаемая новость прошлой недели - это планы властей значительно увеличить территорию муниципального образования «Город Псков».

В скором времени территорией города, возможно, станет не только микрорайон Борисовичи, но и территории нескольких волостей Псковского района, вплоть до строящегося Северного обхода. Ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев обсудили возможные «плюсы» и «минусы» расширения границ города.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты