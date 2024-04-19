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ГорДозор: Пробки во время ремонта
22.04.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Прошедшие две недели ознаменовались заменой дорожного покрытия на улице Юбилейной. Как итог - появление пробок на смежных участках. Почему такое благое дело как ремонт дороги получило столько негативных отзывов в соцсетях и насколько остро стоит проблема пробок в городе, разбирались ведущие программы «ГорДозор» Александр Елисеев и Николай Мельков.
Источник: ПЛН-FM
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