ГорДозор: Пробки во время ремонта

Прошедшие две недели ознаменовались заменой дорожного покрытия на улице Юбилейной. Как итог - появление пробок на смежных участках. Почему такое благое дело как ремонт дороги получило столько негативных отзывов в соцсетях и насколько остро стоит проблема пробок в городе, разбирались ведущие программы «ГорДозор» Александр Елисеев и Николай Мельков.

Источник: ПЛН-FM