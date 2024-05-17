«ГорДозор»: Итоги голосования за новые объекты благоустройства

На прошлой неделе были объявлены победители голосования за объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда». Какие территории стали победителями в Пскове, почему именно за них жители отдавали свой голос и насколько важны благоустроенные территории в спальных районах, обсудили ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM