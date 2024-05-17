12:35 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковско-Ливонская война и битва на Логозовицком поле
17.05.2024 14:00 «Квартирник»: The Organica Trio о разговоре на языке джаза, лучших слушателях и легкости импровизации
«ГорДозор»: Итоги голосования за новые объекты благоустройства
20.05.2024 12:50 «ПЛН-FM»
На прошлой неделе были объявлены победители голосования за объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда». Какие территории стали победителями в Пскове, почему именно за них жители отдавали свой голос и насколько важны благоустроенные территории в спальных районах, обсудили ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати