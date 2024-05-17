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«ГорДозор»: Итоги голосования за новые объекты благоустройства

20.05.2024 12:50 «ПЛН-FM»

На прошлой неделе были объявлены победители голосования за объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда». Какие территории стали победителями в Пскове, почему именно за них жители отдавали свой голос и насколько важны благоустроенные территории в спальных районах, обсудили ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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