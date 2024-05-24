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«ГорДозор»: Итоги городской комиссии по безопасности дорожного движения
27.05.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Гость студии - главный специалист отдела управления проектами ГКУ ЦОДД правительства Москвы Максим Пушкин. Ведущий Александр Елисеев обсудил с ним основные решения городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Пскова: в частности, запрет разворота на площади Ленина в Пскове, ликвидацию пешеходного перехода на улице Рокоссовского. Также Максим Пушкин рассказал, как подобные вопросы разбирают в Москве.
Источник: ПЛН-FM
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