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«ГорДозор»: Да будет свет! Освещение псковских улиц

24.06.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «ГорДозор». Тема эфира: «Да будет свет! Освещение псковских улиц».

Ведущие – Олег Добрынин и Николай Мельков.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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