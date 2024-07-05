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«Гордозор»: мусорный коллапс. Что делать? Кто виноват?

08.07.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Мусорный коллапс, наблюдавшийся в области в последние недели, успел выйти на федеральный уровень. Жители тем временем забрасывали соцсети фотографиями с неубранным мусором. Как так вышло, что мусорный коллапс все же произошел? Возможно ли его повторение? Разберутся ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

Источник: ПЛН-FM



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