«Гордозор»: мусорный коллапс. Что делать? Кто виноват?

Мусорный коллапс, наблюдавшийся в области в последние недели, успел выйти на федеральный уровень. Жители тем временем забрасывали соцсети фотографиями с неубранным мусором. Как так вышло, что мусорный коллапс все же произошел? Возможно ли его повторение? Разберутся ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM