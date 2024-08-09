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Гордозор: Заторы вместо пробок, проблемы с уличным освещением и нюансы ремонтных работ
12.08.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Ведущие Николай Мельков и Александр Елисеев обсудили:
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потребность в лежачих полицейских у Дамбы и в целом транспортную ситуацию после открытия парка аттракционов.
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проблемы уличного освещения
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и текущие ремонтные работы улично-дорожной сети: что получается хорошо, а что не очень.
Источник: ПЛН-FM
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