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Гордозор: Заторы вместо пробок, проблемы с уличным освещением и нюансы ремонтных работ

12.08.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Ведущие Николай Мельков и Александр Елисеев обсудили:

  • потребность в лежачих полицейских у Дамбы и в целом транспортную ситуацию после открытия парка аттракционов.

  • проблемы уличного освещения

  • и текущие ремонтные работы улично-дорожной сети: что получается хорошо, а что не очень.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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