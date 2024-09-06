ГорДозор: Аварийность на дорогах Пскова

Практически каждую неделю в Пскове происходит резонансное ДТП. Причины, как правило, разные, однако общая тенденция настораживает. Почему так происходит и кто виноват больше - водители или проектировщики, разбирались ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM