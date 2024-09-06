www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
12 августа 2 августа Телефон прямого эфира 1 августа 6 августа 25 июля 19 июля 31 июля 7 августа 18 июня 9 августа 6 августа 1 августа 7 августа Телефон прямого эфира 19 июля

ГорДозор: Аварийность на дорогах Пскова

09.09.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Практически каждую неделю в Пскове происходит резонансное ДТП. Причины, как правило, разные, однако общая тенденция настораживает. Почему так происходит и кто виноват больше - водители или проектировщики, разбирались ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок получил высшее образование в регионе?










  смотреть результаты



Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок получил высшее образование в регионе?










  смотреть результаты