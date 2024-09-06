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ГорДозор: Аварийность на дорогах Пскова
09.09.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Практически каждую неделю в Пскове происходит резонансное ДТП. Причины, как правило, разные, однако общая тенденция настораживает. Почему так происходит и кто виноват больше - водители или проектировщики, разбирались ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.
Источник: ПЛН-FM
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