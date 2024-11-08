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«ГорДозор»: Псковский паркинг и тросовые заграждения
11.11.2024 12:50 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «ГорДозор».
В скором времени в России и в Псковской области, в частности, будут меняться нормативы по количеству парковочных мест в новостройках. На данный момент это будет касаться новых проектов многоэтажных домов. Также в регионе рассматривают установку на трассах федерального значения тросовых заграждений, которые призваны не допускать выезд водителей на встречную полосу, тем самым предотвращая лобовые столкновения. Как это отразится на облике города? Станут ли псковские водители более дисциплинированными? Как будет организовано движение на трассе?
Эти и другие вопросы сегодня обсудили ведущие программы «ГорДозор» Андрей Николаев и Николай Мельков.
Источник: ПЛН-FM
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