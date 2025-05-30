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«ГорДозор»: Круговорот кругов во Пскове

02.06.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Псков за всю историю строительства дорожной сети обзавелся не одним круговым движением. Какие-то в сознании псковичей были всегда, какие-то появились недавно, а какие-то и вовсе ими не были, хоть и создают такую иллюзию. Так, среди горожан не утихают споры о расширении кругового движения на перекрестке улиц Индустриальной и Инженерной. Были объявлены торги, но желающих не нашлось. Что делать с перекрестном на Октябрьской площади? Где в Пскове не помешают еще круговые движения? Почему именно они являются наиболее удобным способом преодолевать перекрестки? В этих вопросах разбирались Николай Мельков и Андрей Николаев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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