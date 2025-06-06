«ГорДозор»: Ремонт выездов из Пскова

В Пскове на данный момент ведутся масштабные ремонты улиц, ведущих из города: Леона Поземского и Генерала Маргелова. Улицу Леона Поземского обновляют быстрее графика. Как обстоят дела с улицей Генерала Маргелова? Как изменится движение на перекрестке улиц Чудская и Леона Поземского? Как принимаются такие решения? Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.

Источник: ПЛН-FM