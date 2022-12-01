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«Обратный отсчет»: Прокурор Псковской области Иван Грибов об итогах 2022 года
«Гвозди» от 2 декабря
02.12.2022 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
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«Квартирник»: «Комната бывших» о том, куда уходят бывшие, и миллионе прослушиваний
«Беседка»: Об итогах работы Центра управления регионом Псковской области в 2022 году
«Прессинг»: Секрет успеха ПЛН, жизнь после журналистики и крафтовые медиа
«Обратный отсчет»: Прокурор Псковской области Иван Грибов о борьбе с коррупцией и итогах года
«Гайд-парк»: Наталья Федорова о бюджете, спортивной инфраструктуре и навигации на Талабские острова
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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