«Гвозди» от 8 декабря

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«Гвозди» от 7 декабря
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08.12.2022 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
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демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
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наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Сообразим на троих»: Второй срок губернатора, противоречия КПРФ и журналистика против пропаганды
«Беседка»: Андрей Михеев о самочувствии экономики в условиях санкций и мобилизации
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«Беседка»: Актриса Александра Кашина о премьере спектакля «Пигмалион»
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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