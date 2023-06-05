«Гвозди» от 6 июня

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Рейтингомер: отчет Ведерникова, «слив» Брячака и дипломат Ефименко в нелепом свете
05.06.2023 18:35
«Беседка»: Алгоритм обращений граждан в ГИБДД
05.06.2023 18:27
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06.06.2023 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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«Кузница»: Лето, омраченное клещами – как бороться с ростом числа кровососущих?
«Гайд-парк»: Владимир Кузь об отчете правительства Псковской области
«Постскриптум»: Отчет губернатора, усиление мер безопасности и итоги «правительственной» проверки в Великих Луках
«Дом Советов»: Александр Котов об отчете губернатора, старте избирательной кампании и голосе оппозиции
Роль и место «малых» партий в современном политическом ландшафте обсудят участники круглого стола на ПЛН FM
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 723-523
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адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
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