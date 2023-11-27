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24.11.2023 14:00 «Подстрочник»: «На том стоим» - международный фестиваль против отмены российской истории и культуры
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«Гвозди» от 27 ноября
27.11.2023 18:10 «ПЛН-FM»
Источник: ПЛН-FM
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