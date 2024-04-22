«Гвозди» от 23 апреля

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23.04.2024 18:11 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Где будете отдыхать на майских праздниках?
Вместе с другими горожанами — планирую посетить массовые торжества.
Воспользуюсь случаем и уеду за границу.
Планирую отправиться в путешествие внутри страны.
Хочу организовать туристическую поездку в пределах Псковской области.
Встречусь с родственниками, проведу время с семьей.
Отправлюсь на дачу, пора заниматься посадками.
Боюсь, не успею разгрести домашние дела.
Отдых был бы лучше, если бы ввели каникулы с 1 по 9 мая.
Давно пора отменить эти праздники, у меня много работы, отдыхать некогда.
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«Грани развития»: Массаж - роскошь или необходимость?
«Собственной персоной» с Борисом Елкиным: Ответы на острые вопросы
«Беседка»: Жанна Шлосберг о «делах сердечных»
«Постскриптум»: Атака беспилотников, запрос на перемены и спад потребления
«ГорДозор»: Пробки во время ремонта
Где будете отдыхать на майских праздниках?
Вместе с другими горожанами — планирую посетить массовые торжества.
Воспользуюсь случаем и уеду за границу.
Планирую отправиться в путешествие внутри страны.
Хочу организовать туристическую поездку в пределах Псковской области.
Встречусь с родственниками, проведу время с семьей.
Отправлюсь на дачу, пора заниматься посадками.
Боюсь, не успею разгрести домашние дела.
Отдых был бы лучше, если бы ввели каникулы с 1 по 9 мая.
Давно пора отменить эти праздники, у меня много работы, отдыхать некогда.
смотреть результаты
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