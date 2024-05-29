«Гвозди» от 30 мая

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30.05.2024 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Довольны ли вы вывозом мусора?
Доволен, в моем дворе мусор всегда вывозят вовремя.
За исключением двух «мусорных коллапсов» все хорошо.
ТКО вывозят сносно, а вот с крупногабаритным мусором беда.
Недоволен. Не понимаю, за что плачу деньги.
Ситуация безнадежная. Я уже молчу о сортировке.
Мне все равно.
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«Зверьё моё»: Звёзды псковского СИЗО
Довольны ли вы вывозом мусора?
Доволен, в моем дворе мусор всегда вывозят вовремя.
За исключением двух «мусорных коллапсов» все хорошо.
ТКО вывозят сносно, а вот с крупногабаритным мусором беда.
Недоволен. Не понимаю, за что плачу деньги.
Ситуация безнадежная. Я уже молчу о сортировке.
Мне все равно.
смотреть результаты
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