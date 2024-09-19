«Дневной дозор»: Замедление ютуба

В последние несколько недель в топе запросов поисковых систем оказались вопросы из серии «почему замедлился ютуб?» и «как обойти это замедление?». Пожалуй, недоумение и тревоги россиян по поводу функционирования видеохостинга в будущем оправданы. Ведь по данным «Известий», скорость работы ютуба для граждан РФ в начале осени упала до рекордно низкого уровня. Теперь пользователи стационарных сетей вынуждены ждать открытия видеороликов в 10 раз дольше, чем в июне 2024 года. Ситуация с работой приложения на мобильных устройствах существенно лучше. Там время ожидания увеличилось лишь в 2,5 раза.

Здесь стоит сказать, что замедлили ютуб в нашей стране, как следует из слов главы комитет Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, намеренно. «Деградация» ютуба — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», - написал он в своём Telegram-канале. А позднее на пресс-конференции добавил, что дальнейшая судьба видеохостинга находится в его руках. «Считаю необходимым исполнение ютубом требований нашего государства и Роскомнадзора, в том числе это касается разблокировки двухсот каналов российских физических и юридических лиц, заблокированных исключительно из цензурных соображений», - передаёт цитату депутата Парламентская газета.

Противостояние, ответные меры, решительные шаги… Большую часть россиян все эти «взрослые игры» мало интересуют. Куда чаще граждане думают о том, как бы прийти после работы, и скажем, запустить на ютубе пошаговую инструкцию по приготовлению лазаньи, включить детям мультфильмы, а мужу ролик о том, как починить смеситель. К чему это мы? Дело в том, что на ютубе помимо контента, который противоречит российскому законодательству, было очень много полезного. И потому от нынешнего положения дел многие жители страны, мягко говоря, не в восторге. Да, есть те, кто ютуб не смотрел вовсе. Есть и те, кто из чувства патриотизма уже давно перешёл на российские платформы. Но, думается, процент тех, кто поступил подобным образом, не слишком велик. «Создать функциональный, качественный аналог нам пока не удалось», - такое мнение часто встречается на просторах интернета. Так нужно ли замедлять ютуб? Полезно это или вредно для страны и граждан? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM