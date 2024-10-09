«Гвозди» от 10 октября

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10.10.2024 08:25 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
Да, убираться должны все, я тоже планирую.
Считаю, что должны убираться все, но не верю, что это осуществимо.
Думаю, к уборке стоит подключать только учащихся и бюджетников.
Необязательно всем, пусть убирают те, у кого есть желание.
Нет, уборка города - это работа муниципальных служб.
Нет, я плачу налоги в муниципальный бюджет, у меня своя работа есть.
Мне все равно.
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«Сообразим на троих»: Лучи поддержки от Собчак, дело иноагентов и нужны ли обществу новые партии
«Великий, могучий»: Предлоги, которые ставят в тупик
«Беседка»: Деятельность Союза пенсионеров России в Псковской области
«Дом советов»: Андрей Козлов об аграрных вопросах и работе в округе
«Великий, могучий»: Чистая речь — как избежать ошибок в произношении?
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
Да, убираться должны все, я тоже планирую.
Считаю, что должны убираться все, но не верю, что это осуществимо.
Думаю, к уборке стоит подключать только учащихся и бюджетников.
Необязательно всем, пусть убирают те, у кого есть желание.
Нет, уборка города - это работа муниципальных служб.
Нет, я плачу налоги в муниципальный бюджет, у меня своя работа есть.
Мне все равно.
смотреть результаты
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