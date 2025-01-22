«Гвозди» от 23 января

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Источник:
ПЛН-FM
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«Беседка»: Об итогах работы фонда «Защитники Отечества» и планах на 2025 год
«Эхономика»: Артем Тарасов о планах развития псковского аэропорта
«Анализируй этно»: Гусары с пейсами
Пользуетесь ли вы замедленными / запрещенными в РФ соцсетями и платформами?
Активно пользуюсь, несмотря на запреты, просто включаю VPN.
Пользоваться стал реже, захожу 1-2 раза в день.
Изредка пользуюсь, когда ничего не нахожу на других ресурсах.
На фоне блокировки перешел на российские аналоги.
Не пользуюсь, сервисы VPN глючат, не хочу заморачиваться.
Не пользовался ими и до блокировки/замедления.
Не читаю «вражескую прессу».
смотреть результаты
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